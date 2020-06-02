Ликвидация подтоплений из-за сильных дождей продолжается в Подмосковье

Подтопления, которые произошли из-за обильных осадков на территории Московской области, продолжают ликвидировать. В устранении последствий участвуют сотрудники МЧС России.

По информации на 2 июня, подтопления остаются в девяти муниципалитетах Подмосковья. Последствия осадков предстоит убрать на территории 342 приусадебных участков, 15 дачных домов и одного моста.

Начиная с 1 июня, аварийные службы уже откачали более 4880 кубов дождевой воды в Московской области. За несколько дней с момента начала проливных дождей в регионе отказали более 11 кубометров выпавших осадков.

К ликвидации последствий подтопления РСЧС привлекла 162 человека и 67 единиц техники. При необходимости жителей подтопленных территорий эвакуируют, всем оказывают адресную помощь.

Сейчас жизни и здоровью жителей Московской области подтопления не угрожают. Ситуация находится под контролем ведомства.