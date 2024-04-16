Подмосковье 16 апреля 2024, 09:13 Ликино-Дулево победило на всероссийской премии «Туристические города» Телеканал «360»

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Ликино-Дулево победило в двух номинациях на всероссийской премии «Туристические города». На конкурсе отметили сувенирную продукцию, а также Дулевский фарфоровый завод и предприятие по производству автобусов ЛиАЗ.

В Ликино-Дулеве много памятников архитектуры. В их числе культурно-досуговый центр «Дулевский», построенный в 1930 году. Его создатель Константин Мельников проектировал клубы и гаражи, дома-коммун и даже первый саркофаг для Мавзолея Ленина. Мельников считается самым влиятельным архитектором ХХ века. Уникальность «Клуба фарфористов» в том, что он выполнен в виде пятиконечной звезды. Сейчас туристы приезжают сюда, чтобы увидеть памятник советского авангарда.

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Один из брендов города — основанный почти два столетия назад Дулевский фарфоровый завод. Он являлся поставщиком императорского двора.

Еще одно направление промышленного туризма — экскурсии на предприятие «ЛиАЗ», где делают автобусы, водоробусы и электробусы.

«Красочный завод, который тоже существует в нашем городе очень давно, тоже готов открыть свои двери для туристов. Это эксклюзивное производство, которое создает краски для фаянса, фарфора, стекла, в том числе золотую краску, которой расписывают наш дулевский фарфор», — добавила директор культурно-досугового центра «Дулевский» Виктория Беккер.

Помимо развитого промышленного туризма, на всероссийской премии город отметили за сувенирную продукцию. Из Ликино-Дулево туристы привозят фарфор, игрушечные электробусы, леденцы с розами, баночки с «фарфоровым» вареньем, чашки, магниты, футболки с белкой. Этот зверек — символ музея «Чай с вареньем». Его, как и ежегодный фестиваль варенья, обязательно стоит посетить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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