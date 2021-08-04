Лифты заменят в ЖК «Эдельвейс Комфорт» в Балашихе

В Балашихе заменят лифтовое оборудование в жилом комплексе «Эдельвейс Комфорт». Об этом стало известно во время выездного совещания вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина. Вместе с главой городского округа Сергеем Юровым и представителями Фонда капремонта он посетил дома на улице Чистопольской.

12 июля жители нескольких многоэтажек ЖК «Эдельвейс Комфорт» остались без возможности подняться на свой этаж на лифте. В 30-м доме на улице Чистопольской из-за изношенных тросов были отключены все шесть лифтов.

«Сейчас по поручению губернатора мы находимся здесь, чтобы выяснить причину — почему лифты неисправны, несмотря на короткий срок эксплуатации, 5-7 лет. Основной узел неисправен, изношены направляющие и практически полностью отсутствует система диспетчеризации, которая была установлена при строительстве», — пояснил Евгений Хромушин.

Эксплуатирующая организация, которая это допустила, понесет наказание в соотвествии с законом. Сейчас наша задача — восстановить подъем на этажи, для этого нужно делать все заново, так как ни за рубежом, ни в России подобного сертифицированного оборудования под такие лифты нет, производитель этих лифтов обанкротился еще несколько лет назад. Поэтому мы решили полностью заменить лифты Евгений Хромушин вице-губернатор Московской области

Такое решение было принято в связи тем, что изготовитель лифтов — итальянская компания, которая из-за банкротства прекратила свою работу. А изготавливать отечественный аналог лифтов и его сертифицировать — долго. К подготовительным работам по замене лифтового оборудования уже приступили представители Фонда капремонта.

«Уже сегодня специалисты приступили к замерам для заказа лифтового оборудования в доме № 30. До конца августа оно должно быть произведено и поставлено для монтажа. Аварийная ситуация сложилась из-за ненадлежащей эксплуатации. Действующая УК обратилась к нам с просьбой оказания содействия в решении проблемы по замене лифтового оборудования. Основная задача сейчас — максимально быстро помочь нашим жителям. В доме проживают в том числе и пожилые люди, которым сложно подниматься и спускаться», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он отметил, что представители администрации начали обход квартир в доме № 30, а также разместили объявление о работе волонтеров. Они окажут помощь в доставке продуктов и лекарств. По всем вопросам жители могут обращаться на «горячую линию», которую создали специально на базе диспетчерской администрации Балашихи: 8 (495) 529-11-90.

На время остановки лифтов жителям произведут перерасчет за оплату услуг на содержание и ремонт.

Вице-губернатор Подмосковья взял ситуацию под личный контроль, инспекции в балашихинском доме он будет проводить еженедельно. Следующая проверка в ЖК «Эдельвейс комфорт» пройдет через неделю.