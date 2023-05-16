Подмосковье 16 мая 2023, 08:23 Лифты в жилом доме на улице Бабакина в Химках отремонтируют в 2023 году

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Еще 12 лифтов отремонтируют в Химках в этом году по региональной программе капремонта общего имущества многоквартирных домов. Оборудование обновят в доме № 13 на улице Бабакина.

Всего до конца 2025 года в восьми жилых домах Химок заменят 51 лифт, срок эксплуатации которых подходит к концу или превышает 25 лет.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов рассказал, что кабины новых лифтов энергосберегающие, антивандальные и тихоходные. Внутри — светодиодное освещение и «умные датчики» на дверях. Все оборудование российского и белорусского производства.

Принимать лифты после установки будут надзорные органы вместе с представителями общественности.

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