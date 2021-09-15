Лифты в аварийном доме ЖК «Эдельвейс Комфорт» заменили в Балашихе

В Балашихе частично завершили работы по замене лифтового оборудования в ЖК «Эдельвейс Комфорт», жители которого остались без лифтов еще в июле. Уже сегодня начал работать лифт в первом подъезде 30-го дома. До конца недели запустят пассажирские лифты в остальных подъездах. Об этом на встрече с жителями сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Как мы обещали жителям, мы совместно с правоохранительными органами пытались максимально помочь людям, которые оказались в такой сложной ситуации из-за мошеннических действий владельца компании, который построил этот дом. Что сейчас сделано: был снят итальянский шкив — он был отвезен на одно из предприятий Ростеха в Коломну. Там он был измерен, по нему была изготовлена конструкторская документация. Он был отлит, потом прошел мехобработку в Егорьевске, тоже на специализированном предприятии. Сразу не получилось — иначе мы бы встретились еще неделю назад. Были определенные тонкости, так как изделие изготавливалось без чертежей, чертежи делались сейчас. После этого шкив привезли сюда, в первый подъезд, установили на лифт пассажирский, специализированный центр в течение суток проводил испытания и допустил в работу этот шкив и такие же на пассажирских лифтах во всех подъездах», — сказал Евгений Хромушин.

Как добавил Хромушин, сегодня в первом подъезде начал работать пассажирский лифт. Жителей попросили пока не ездить в лифтах больше трех человек. Также с понедельника приступили к работе по замене грузовых лифтов.

Сегодня мы проехались на лифте в первом подъезде, до конца недели будут установлены шкивы на лифтах во втором и третьем подъездах в 30-м доме. По одному лифту мы запустим в этом доме до конца недели — в каждом подъезде, чтобы жители могли пользоваться Сергей Юров глава городского округа Балашиха.

Напомним, что 12 июля жители нескольких многоэтажек ЖК «Эдельвейс Комфорт» остались без возможности воспользоваться лифтом. В 30-м доме на улице Чистопольской были отключены все шесть лифтов из-за изношенных тросов.

«В июле было принято решение управляющей компанией совместно с организацией, которая обслуживала лифтовое оборудование, об остановке шести лифтов в 30-м доме. Это, безусловно, нештатная, аварийная ситуация, поскольку жители 20-этажного дома были вынуждены ходить пешком. Было принято решение о введении чрезвычайной ситуации, в рамках которой Фонд капремонта приступил к постепенному демонтажу старого оборудования и установке новых лифтов. Параллельно с этим были изготовлены необходимые запчасти для экстренного ремонта пассажирских лифтов», — сообщил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.