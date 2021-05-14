Лифты под замену определят в Подмосковье летом

В Подмосковье скорректируют программу по замене лифтов старше 20 лет летом этого года. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ региона.

В ведомстве уточнили, что ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил скорректировать программу по замене и ремонту лифтового оборудования со сроком эксплуатации от 20 до 25 лет. На текущий момент в Подмосковье около 2,5 тысячи лифтов старше 20 лет.

Как рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский, до 1 июня все эксплуатирующие организации на территории Московской области должны провести комплексное обследование лифтового оборудования на предмет потребности замены.

«В ближайшее время в Подмосковье пройдет так называемый аудит 2,5 тысячи лифтов. Сколько потребуется заменить, пока сказать сложно, поэтому о корректировке программы можно будет говорить летом. Соответственно, новые договоры будут заключены не ранее осени, благо у замены лифтов нет сезона», — сообщил гендиректор Фонда капительного ремонта МКД Московской области Валерий Николов.

Перемены по замене лифтов коснутся более 200 тысяч жителей Подмосковья, добавили в пресс-службе министерства.

Ранее стало известно, что в Наро-Фоминском округе и Рузе завершили строительство нескольких тротуаров.