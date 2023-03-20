Подмосковье 20 марта 2023, 13:52 Лифты и эскалаторы установят в кинотеатре «Рассвет» в Ногинске этой весной

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Возведение кинотеатра «Рассвет» продолжается в Ногинске. Уже в апреле планируется установить лифты и эскалаторы. Глава Богородского округа Игорь Сухин проверил ход строительства объекта.

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Сейчас рабочие начали укладывать напольное и настенное покрытия, а в ближайшие дни начнется установка автоматических дверей. Жители Ногинска смогут здесь не только посмотреть кино, но и посетить кафе, магазин и игровую площадку. Также в здании оборудуют подземную парковку на 70 мест.

Глава округа обсудил с собственником возможность бесплатных кинопоказов для школ. Игорь Сухин предложил выкупить фильмы учебной программы. Также обсудили снос палаток рядом с кинотеатром "Рассвет" для дальнейшей облицовки здания. Эти работы начнутся в ближайшее время.

«Динамика положительная есть, сдерживают, как очень часто бывает, средства. Есть заявки в банках, мы постараемся собственнику в этом плане помочь, чтобы мы получили объект», — рассказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

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