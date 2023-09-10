Важное 10 сентября 2023, 14:32 Мособлизбирком назвал топ округов Подмосковья по явке на выборах РИА «Новости»

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Самую высокую явку на выборах в Подмосковье показали городские округа Волоколамск, Лотошино, Солнечногорск, Павловский Посад и Истра. В лидерах — преимущественно сельские областные территории, рассказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Явка на выборах в Подмосковье к полудню 10 сентября составила 46,54% и 2 610 368 избирателей.

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«Среди городских округов в лидерах — отдаленные территории, преимущественно находящиеся в сельской местности. Это Волоколамск, Истра, Лотошино, Солнечногорск, Павловский Посад. Явка там достаточно большая», — сообщил Березкин.

По его словам, это обусловлено тем, что там жители наиболее часто остаются в своих населенных пунктах, на своих дачных участках, не перемещаясь из города в город.

«И они активно принимают участие в голосовании», — объяснил он.

Особенностью выборов в Подмосковье в этом году стал новый для региона формат электронного дистанционного голосования. Для участия в ДЭГ зарегистрировали 445 261 жителя.

К 12:00 онлайн проголосовали 379 997 человек. Это уже 85,34% из всех, кто зарегистрировался для участия в дистанционном формате выборов.

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