10 сентября 2023, 14:32
Мособлизбирком назвал топ округов Подмосковья по явке на выборах
Самую высокую явку на выборах в Подмосковье показали городские округа Волоколамск, Лотошино, Солнечногорск, Павловский Посад и Истра. В лидерах — преимущественно сельские областные территории, рассказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.
Явка на выборах в Подмосковье к полудню 10 сентября составила 46,54% и 2 610 368 избирателей.
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«Среди городских округов в лидерах — отдаленные территории, преимущественно находящиеся в сельской местности. Это Волоколамск, Истра, Лотошино, Солнечногорск, Павловский Посад. Явка там достаточно большая», — сообщил Березкин.
По его словам, это обусловлено тем, что там жители наиболее часто остаются в своих населенных пунктах, на своих дачных участках, не перемещаясь из города в город.
«И они активно принимают участие в голосовании», — объяснил он.
Особенностью выборов в Подмосковье в этом году стал новый для региона формат электронного дистанционного голосования. Для участия в ДЭГ зарегистрировали 445 261 жителя.
К 12:00 онлайн проголосовали 379 997 человек. Это уже 85,34% из всех, кто зарегистрировался для участия в дистанционном формате выборов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Единый день голосования
Выборы в Подмосковье — 2023
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