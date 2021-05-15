Депутат Лидия Антонова празднует 71-летие

Депутат Государственной думы, член фракции «Единая Россия» Лидия Антонова празднует свой 71-й день рождения. Лидия Николаевна долгое время была министром образования Московской области, затем была первым заместителем председателя регионального правительства.

Лидия Антонова родилась 15 мая 1950 года в поселке Красково Люберецкого округа. Она окончила Московский областной педагогический институт имени Н. К. Крупской по специальности «Учитель английского языка», долгое время работала в Малаховской восьмилетней школе.

С 89-го года Лидия Антонова стала председателем Люберецкого горкома профсоюза работников народного образования и науки. С 91-го по 2000 год Антонова была заведующей Люберецким гороно, председателем Комитета по образованию администрации Люберецкого района. В 2000 году Лидия Николаевна стала министром подмосковного образования на целых 12 лет, после чего заняла пост зампреда регионального правительства.

В 2014 году Антонова стала представителем от Московской областной Думы в Совфеде Федерального Собрания Российской Федерации, членом Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. С 2016 года — депутат Государственной Думы Российской Федерации.

Антонова — инициатор создания первой в России действующей региональной программы развития образования, а также организатор системы церковно-школьного взаимодействия в Московской области. Благодаря ее усилиям создана единая региональная образовательная сеть повышения квалификации работников образования, основана «Академия социального управления», реформирована сеть организаций профобразования Московской области.

Под руководством Лидии Антоновой была сформирована эффективно действующая система социальной защиты населения Подмосковья, улучшено состояние здравоохранения в регионе, реализована программа развития архивного дела.

Лидия Николаевна — действительный член (академик) Российской академии образования, член Президиума Российской академии образования, профессор, доктор педагогических наук. Она награждена орденом почета, ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской Федерации, наградами Московской области. Также Лидия Антонова — заслуженный учитель Российской Федерации и с 2016 года носит звание почетного гражданина Московской области.