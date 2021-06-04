Лидеры цифровизации. Духин рассказал, как представили Подмосковье на ПМЭФ

Зампредседателя правительства Московской области Вячеслав Духин рассказал «360», как делегация Подмосковья готовилась к участию в Петербургском международном экономическом форуме. Беседа прошла на полях ПМЭФ.

ПМЭФ — это удобная дискуссионная площадка. Иной раз даже в Москве в одном месте не встретишь одновременно столько самых разных визави, коммерсантов и партнеров, представителей федеральных органов исполнительной и законодательной власти, отметил Духин. Пандемия внесли свои коррективы, и в этом году на форуме меньше людей, чем в прошлый раз. Но Московская область все же постаралась сформировать достаточно представительскую делегацию, указал он.

«В первую очередь, это инвестиционный блок, кто непосредственно общается с бизнесом и помогает ему развиваться на подмосковных площадках. В него входит и наше Министерство сельского хозяйства, которое, как известно, курирует и пищевую промышленность, и торговлю. В этом смысле у них здесь было много переговоров и встреч. Также зампред Андрей Разин, который курирует экологию тоже здесь — не в последнюю очередь потому, что есть несколько отраслевых проектов, связанных с выстраиванием системы по обращению со строительными отходами, которыми он сейчас занимается», — рассказал Духин.

В состав делегации Подмосковья вошли 13 человек. Вячеслав Духин признался, что спали они мало. Зато встреч удалось провести много, подписали много соглашений и договоренностей.

Московская область представила на ПМЭФ мультимедийный стенд о работе Центра управления регионом. Задача была в том, чтобы показать ЦУР как общую оболочку, в которой работают IT-системы, позволяющие управлять экономикой региона.

«Мы считаем себя одним из регионов-лидеров с точки зрения цифровизации процессов. У нас очень много IT-систем, которые позволяют нашей большой экономикой — а это вторая экономика в стране — управлять, глядя на большие данные. По-другому и невозможно. Одних только закупок, если я правильно помню, в год проводится больше 400 тысяч. Анализировать, так ли это происходит, по адекватным ли ценам, вовремя ли исполняются контракты, вовремя ли перечисляются деньги, невозможно, не глядя на дешборд, на котором автоматически отображаются цифры и риски», — рассказал Духин.

Системы ЦУР позволяют следит за комплексными процессами с начала их реализации до завершения. Например, от создания мест для учеников в общеобразовательных учреждениях до строительства школы, ее открытия и набора педагогов. Эти процессы занимают не один месяц, а иногда не один год. Системы позволяют управлять ими в режиме реального времени и вносить коррективы там, где это необходимо.

«Андрей Разин здесь показывал историю, связанную с наблюдениями за лесными пожарами в реальном времени. Тоже удивительная система, где фактически — можно называть это машинным зрением, можно искусственным интеллектом — это камеры, которые в автоматическом режиме расставлены на высоких локациях по всей Московской области, смотрят на лесные массивы, если они замечают дым, срабатывает соответствующая сигнализация. Оператор системы в реальном времени видит картинку, он может принять решение — является ли это чем-то угрожающим или это просто кто-то жарит шашлыки», — сообщил Духин.

Зампред правительства указал, что все помнят, какие масштабные пожары были в прошлом году в московском регионе. И им хотелось бы предотвратить подобный сценарий в будущем.

На ПМЭФ был показан и Школьный портал, позволяющий следить за успеваемостью детей во всем регионе, а также за работой педагогов.

«Это очень большие и важные данные, которые помогают судить о том, как эффективно наша система образования управляется. Какие школы лучше, а в каких есть проблемы, где нужно внимание, а где нужны дополнительные усилия», — объяснил Духин.

И так же отслеживается ситуация с инвестициями. Центральный инструмент с этой точки зрения — Центр содействия строительству.

«У каждой этой структуры свои требования, свои какие-то разрешительные документы, которые в одном случае применяются, а в другом — нет или применяются по-разному. Предприниматель не может все это держать в голове, но это единая площадка, оцифрованная, куда тот, кто решил строить завод, может пойти и получить разъяснения от всех ведомств», — рассказал Духин.

Цель одна — сделать так, чтобы инвестпроект был реализован как можно скорее. Главные KPI — это налоги и рабочие места, подчеркнул он.