Лидеры «Российского движения школьников» встретились на слете в Ногинске | 360°

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Лидеры «Российского движения школьников» встретились на слете в Ногинске

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Слет лидеров «Российского движения школьников» состоялся в Ногинске. Участники создают проекты, помогают людям и продвигают здоровый образ жизни.

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На слете встретились ребята из разных образовательных центров Богородского. Школьники изучали журналистику, волонтерскую работу и сохранение исторической памяти. В их поддержку выступили кадеты Центра образования № 21.

Ребята будут изучать учебную программу на протяжении года. Стать волонтером сможет любой желающий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

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