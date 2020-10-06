Лидеры подмосковного конкурса «Учитель года» стали делиться со студентами своим опытом онлайн
Дистанционные занятия теперь станут проводить для студентов вузов Московской области, которые выбрали для себя профессию учителя.
«Первый урок в новом формате сегодня провел Юрий Уробушкин — учитель физики из Реутова», — отметила министр образования региона Ирина Каклюгина.
Она подчеркнула, что эти занятия помогут студентам и педагогам в комфортной форме обменяться опытом и улучшить понимание ребятами специфики профессии.
Наши будущие педагоги теперь могут в режиме реального времени видеть, как проходят уроки у лучших учителей регионаИрина Каклюгина.
По ее словам, важно, что, помимо трансляции занятий, студенты получают подробный разбор материала. Теперь эти уроки станут регулярными.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев наградил победителя и лауреатов конкурса «Учитель года Подмосковья». Лидером стал педагог по математике в гимназии имени Примакова Александр Ядрин. Он получил 500 тысяч рублей, а еще четверо лауреатов — по 100 тысяч.