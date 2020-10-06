Лидеры подмосковного конкурса «Учитель года» стали делиться со студентами своим опытом онлайн

Подмосковье запустило новый образовательный проект. Лидеры областного конкурса «Учитель года» поделятся с будущими педагогами своим опытом на онлайн-уроках.

Дистанционные занятия теперь станут проводить для студентов вузов Московской области, которые выбрали для себя профессию учителя.

«Первый урок в новом формате сегодня провел Юрий Уробушкин — учитель физики из Реутова», — отметила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что эти занятия помогут студентам и педагогам в комфортной форме обменяться опытом и улучшить понимание ребятами специфики профессии.

Наши будущие педагоги теперь могут в режиме реального времени видеть, как проходят уроки у лучших учителей региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, важно, что, помимо трансляции занятий, студенты получают подробный разбор материала. Теперь эти уроки станут регулярными.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев наградил победителя и лауреатов конкурса «Учитель года Подмосковья». Лидером стал педагог по математике в гимназии имени Примакова Александр Ядрин. Он получил 500 тысяч рублей, а еще четверо лауреатов — по 100 тысяч.