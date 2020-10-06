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    06 октября 2020, 15:08

    Лидеры подмосковного конкурса «Учитель года» стали делиться со студентами своим опытом онлайн

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковье запустило новый образовательный проект. Лидеры областного конкурса «Учитель года» поделятся с будущими педагогами своим опытом на онлайн-уроках.
    Лидеры подмосковного конкурса «Учитель года» стали делиться со студентами своим опытом онлайн

    Дистанционные занятия теперь станут проводить для студентов вузов Московской области, которые выбрали для себя профессию учителя.

    «Первый урок в новом формате сегодня провел Юрий Уробушкин — учитель физики из Реутова», — отметила министр образования региона Ирина Каклюгина.

    Она подчеркнула, что эти занятия помогут студентам и педагогам в комфортной форме обменяться опытом и улучшить понимание ребятами специфики профессии.

    Наши будущие педагоги теперь могут в режиме реального времени видеть, как проходят уроки у лучших учителей региона

    Ирина Каклюгина.

    По ее словам, важно, что, помимо трансляции занятий, студенты получают подробный разбор материала. Теперь эти уроки станут регулярными.

    Ранее губернатор региона Андрей Воробьев наградил победителя и лауреатов конкурса «Учитель года Подмосковья». Лидером стал педагог по математике в гимназии имени Примакова Александр Ядрин. Он получил 500 тысяч рублей, а еще четверо лауреатов — по 100 тысяч.

    Новости SMI.FM