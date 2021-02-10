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    10 февраля 2021, 14:24

    Подмосковье сохранило лидерство по приросту рождаемости

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Став в прошлом году российским лидером по приросту рождаемости, Подмосковье сохраняет такой статус. По данным Росстата, в 2020-м на свет появилось 79 107 детей.

    Подмосковье сохранило лидерство по приросту рождаемости

    Министр здравоохранения региона Светлана Стригункова напомнила, что Московская область занимает первое место в стране и ЦФО по приросту рождаемости.

    Показатель рождаемости в Московской области на 14,4% выше, чем в ЦФО, и на 5,1% выше, чем в России

    Светлана Стригункова.

    Она добавила, что перинатальные центры Московской области практикуют все виды родов, включая мягкие, вертикальные и партнерские. Главное условие — отсутствие противопоказаний.

    «Квалифицированные специалисты, качественное оборудование, внимание и забота персонала — все это существует в родильных домах первого и второго уровней, в шести наших перинатальных центрах, областном НИИ акушерства и гинекологии», — сказала Стригункова.

    Поддержка будущих мам

    Для женщин работает кол-центр «Стань мамой в Подмосковье». На телефонной линии консультируют, например, по грудному вскармливанию и психологии.

    В регионе проводят и занятия в школах родителей, практикуют арт-терапию или поддержку рожениц доулами — волонтерами, имеющими медицинскую книжку.

    Роды принимают бесплатно — по ОМС. Женщины приезжают не только из Подмосковья, но и из других регионов.