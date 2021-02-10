Подмосковье сохранило лидерство по приросту рождаемости

Став в прошлом году российским лидером по приросту рождаемости, Подмосковье сохраняет такой статус. По данным Росстата, в 2020-м на свет появилось 79 107 детей.

Министр здравоохранения региона Светлана Стригункова напомнила, что Московская область занимает первое место в стране и ЦФО по приросту рождаемости.

Показатель рождаемости в Московской области на 14,4% выше, чем в ЦФО, и на 5,1% выше, чем в России Светлана Стригункова.

Она добавила, что перинатальные центры Московской области практикуют все виды родов, включая мягкие, вертикальные и партнерские. Главное условие — отсутствие противопоказаний.

«Квалифицированные специалисты, качественное оборудование, внимание и забота персонала — все это существует в родильных домах первого и второго уровней, в шести наших перинатальных центрах, областном НИИ акушерства и гинекологии», — сказала Стригункова.

Поддержка будущих мам

Для женщин работает кол-центр «Стань мамой в Подмосковье». На телефонной линии консультируют, например, по грудному вскармливанию и психологии.

В регионе проводят и занятия в школах родителей, практикуют арт-терапию или поддержку рожениц доулами — волонтерами, имеющими медицинскую книжку.

Роды принимают бесплатно — по ОМС. Женщины приезжают не только из Подмосковья, но и из других регионов.