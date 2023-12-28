Подмосковье 28 декабря 2023, 17:55 Лидеров выработки вторсырья за неделю определили на КПО «Восток» и «Нева» в Подмосковье пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Читать 360tv в

Комплексы по переработке отходов «Восток» и «Нева» определили лидеров по выработке вторсырья за неделю. Большинство перерабатываемых там компонентов — это пластиковые бутылки.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, ежегодно КПО «Нева» перерабатывает 500 тысяч тонн отходов, а КПО «Восход» — 1,2 миллиона тонн.

Реклама

Около 75% собранного мусора идет на переработку. Около 20% становится вторсырьем, 30% компостируется и 25% становится топливом.

С 21 по 28 декабря лидерами по переработке стали пластиковые бутылки, картон, тетрапак, жесть и стекло.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».