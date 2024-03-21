Подмосковье 21 марта 2024, 11:55 Лидеров выборки вторсырья определили на подмосковных КПО «Нева» и «Восток» за неделю КПО Восток

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Ежегодно КПО «Восток» и «Нева» перерабатывают 1,2 миллиона тонн и 500 тысяч тонн отходов соответственно. За неделю лидерами выборки стали ПЭТ-микс, стекло, картон и другие компоненты.

Сбор и сортировка отходов более чем по 40 компонентам проходит в штатном режиме. Около 15% приходится на вторсырье, 30% компостируется в техногрунт, 25% направляется на топливо из отходов, а 75% идет на переработку.

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За неделю на КПО «Восток» в Егорьевске лидерами выборки вторсырья стали ПЭТ тара микс, ПЭТ прозрачный, картон, тетрапак, жесть пакетированная, жесть россыпью, а также прозрачное и цветное стекло. На КПО «Нева» — это три вида стекла, ПЭТ-микс, ПВД пленки, картон и макулатура.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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