Лидерами рейтинга стали Химки, Истра и Одинцово. В списке закрытых административно-территориальных образований на первом месте Звездный Городок.

Мы отмечаем лидеров, которые работали наиболее успешно. Но главная победа в том, чтобы каждый из почти восьми миллионов жителей Подмосковья мог сказать, что власть меняет его жизнь Андрей Воробьев.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин подчеркнул, что первое место — результат слаженной работы жителей, всех структур, администрации. По его словам, рейтинг — отражение достижений по 44 социально-экономическим показателям.

Отдельно он отметил, что среди главных задач властей Химок на 2021 год — строительство социальной инфраструктуры и дорог, развитие транспортного сообщения.

«Ежегодно Химки строят достаточно большой объем социальной инфраструктуры. Это школы, детские сады, специальные учреждения. На следующий год для нас особенно важно реализовать эту задачу в двух микрорайонах — это Сходня и Подрезково. Они особенно нуждаются в новых школьных местах», — подчеркнул Волошин.

Глава округа добавил, что на несколько лет запланирована программа благоустройства парка имени Льва Толстого, а также продолжится создание именных скверов. Вместе с тем власти выполнят все обязательства по ремонту дорог, подъездов, приведению в порядок еще около 50 дворов.

Лидерство не для того, чтобы бравировать цифрами, лавровые венки на шею надевать. Высший знак лидерства — это когда каждый человек в самых разных уголках Подмосковья чувствует, что происходят перемены Андрей Воробьев.

Победители номинаций премии «Прорыв года»

Во время церемонии озвучили и победителей номинаций премии губернатора «Прорыв года»:

• «Поддержка медиков» — Мытищи;

• «Мы рядом» — Чехов;

• «Территория успешных школ» — Коломна;

• «Чистота и порядок» — Наро-Фоминск;

• «Территория роста» — Солнечногорск;

• «Медиапрорыв» — Красногорск;

• «Чуткая власть» — Ленинский округ;

• «Лучший муниципальный ЦУР» — Сергиев Посад;

• «За волю к победе» — Серпухов;

• «Комфортный город» — Балашиха;

• «Агро-2020» — Зарайск;

• «Сохранение жизни на ж/д дорогах» — Талдом.

Лучшими в Подмосковье за 2020 год признали десять муниципальных управленческих команд. Это Мытищи, Котельники, Ивантеевка, Красногорск, Домодедово, Долгопрудный, Балашиха, Люберцы, Реутов и Королев.

Благодарю муниципальные команды, которые работали добросовестно и результативно. Вам удалось обеспечить высокие экономические показатели, наладить диалог с населением и научиться решать те проблемы, которые больше всего беспокоят жителей Андрей Воробьев.

Ежегодно рейтинг составляют на основании 50 показателей, распределенных по пяти приоритетным направлениям. Это «Предпринимательская деятельность», «Государственные и муниципальные услуги», «Эффективное управление», «Качество жизни» и «Сельское хозяйство».