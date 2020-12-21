Лидеров рейтинга-50 и премии «Прорыв года» наградили в Подмосковье
Лидерами рейтинга стали Химки, Истра и Одинцово. В списке закрытых административно-территориальных образований на первом месте Звездный Городок.
Мы отмечаем лидеров, которые работали наиболее успешно. Но главная победа в том, чтобы каждый из почти восьми миллионов жителей Подмосковья мог сказать, что власть меняет его жизнь
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин подчеркнул, что первое место — результат слаженной работы жителей, всех структур, администрации. По его словам, рейтинг — отражение достижений по 44 социально-экономическим показателям.
Отдельно он отметил, что среди главных задач властей Химок на 2021 год — строительство социальной инфраструктуры и дорог, развитие транспортного сообщения.
«Ежегодно Химки строят достаточно большой объем социальной инфраструктуры. Это школы, детские сады, специальные учреждения. На следующий год для нас особенно важно реализовать эту задачу в двух микрорайонах — это Сходня и Подрезково. Они особенно нуждаются в новых школьных местах», — подчеркнул Волошин.
Глава округа добавил, что на несколько лет запланирована программа благоустройства парка имени Льва Толстого, а также продолжится создание именных скверов. Вместе с тем власти выполнят все обязательства по ремонту дорог, подъездов, приведению в порядок еще около 50 дворов.
Лидерство не для того, чтобы бравировать цифрами, лавровые венки на шею надевать. Высший знак лидерства — это когда каждый человек в самых разных уголках Подмосковья чувствует, что происходят перемены
Победители номинаций премии «Прорыв года»
Во время церемонии озвучили и победителей номинаций премии губернатора «Прорыв года»:
• «Поддержка медиков» — Мытищи;
• «Мы рядом» — Чехов;
• «Территория успешных школ» — Коломна;
• «Чистота и порядок» — Наро-Фоминск;
• «Территория роста» — Солнечногорск;
• «Медиапрорыв» — Красногорск;
• «Чуткая власть» — Ленинский округ;
• «Лучший муниципальный ЦУР» — Сергиев Посад;
• «За волю к победе» — Серпухов;
• «Комфортный город» — Балашиха;
• «Агро-2020» — Зарайск;
• «Сохранение жизни на ж/д дорогах» — Талдом.
Лучшими в Подмосковье за 2020 год признали десять муниципальных управленческих команд. Это Мытищи, Котельники, Ивантеевка, Красногорск, Домодедово, Долгопрудный, Балашиха, Люберцы, Реутов и Королев.
Благодарю муниципальные команды, которые работали добросовестно и результативно. Вам удалось обеспечить высокие экономические показатели, наладить диалог с населением и научиться решать те проблемы, которые больше всего беспокоят жителей
Ежегодно рейтинг составляют на основании 50 показателей, распределенных по пяти приоритетным направлениям. Это «Предпринимательская деятельность», «Государственные и муниципальные услуги», «Эффективное управление», «Качество жизни» и «Сельское хозяйство».