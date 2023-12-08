Подмосковье 08 декабря 2023, 23:03 Лидеров Подмосковья наградили за вклад в развитие рециклинга Министерство экологии и природопользования Московской области

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Торжественная церемония награждения лидеров федеральной экопрограммы «Школа утилизации: электроника» состоялась в Доме правительства Московской области. Участников отметили за вклад в устойчивое развитие региона.

Самые активные представители органов власти, бюджетные учреждения и волонтеры получили ведомственные награды и электронные гаджеты. Лучший техникум получил интерактивную панель Samsung Flip.

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Глава Минэкологии Тихон Фирсов подчеркнул, что программа проводится ежегодно. В ней принимают участие более шести тысяч учреждений самых разных сфер деятельности.

«Помимо основной задачи по сбору утильного оборудования, что отвечает принципам экономики замкнутого цикла, мы уделяем большое внимание экопросвещению. Молодые люди приобретают полезные эконавыки, а старшее поколение вспоминает добрую советскую традицию сдачи вторсырья», — добавил министр.

Первое место в номинации «Лидер среди муниципальных образований» занял городской округ Люберцы. Мытищи стали победителем в номинации «Многолетний лидер среди муниципальных образований», а «Лидером среди школ» стала МБОУ СОШ № 12.

Более подробно ознакомиться со всеми результатами можно на сайте.

Министерство экологии и природопользования Московской области

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков.

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