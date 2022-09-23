Лидеров федеральной экопрограммы «Школа утилизации: электроника» наградили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 20:49 Поделиться Telegram

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Viber Лидеров федеральной экопрограммы «Школа утилизации: электроника» наградили в Подмосковье

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В Министерстве образования Подмосковья прошла торжественная церемония. На мероприятии награждали представителей органов власти, бюджетных учреждений, средств массовой информации, участвующих в федеральной экологической просветительской программе «Школа утилизации: электроника».

Участников федеральной экопрограммы «Школа утилизации: электроника», внесших за год наибольший вклад в организацию сбора и переработки отходов электроники, а также лидеров экопросвещения и популяризации рационального природопользования наградили благодарственными письмами профильных министерств и памятными стелами от Фонда рационального природопользования.

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В мероприятии приняли участие первый замминистра экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, замминистра образования Подмосковья Артем Охрименко, первый замминистра имущественных отношений региона Алексей Вьюрков, председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Владимир Шапкин, председатель совета Эко-Фонда, зампредседателя комитета по природопользованию и экологии ТПП РФ Владимир Аленцин и другие.

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Замминистра образования Подмосковья Артем Охрименко вручил награды образовательным учреждениям и управлениям образования. В номинации «Лучшее администрирование программы» среди управлений образования с количеством школ 20 и более» победило управление образования ЗАТО Восход, на втором месте — Талдомский округ, на третьем — Лобня.

Среди управлений образования до 20 школ первым стал городской округ Электросталь, за ним идет комитет по образованию, работе с детьми и молодежью городского округа Пушкинский, третьим стал — Рузский округ.

Победителей прошлых лет — управления образования Павловского Посада, Мытищ и Коломны отметили за эффективную многолетнюю работу в рамках программы.

Лидером программы среди школ с численностью до 600 учащихся стала Озерецкая школа № 8. Совхозная средняя школа заняла второе место, на третьем месте – коломенский детский сад № 40 «Солнышко».

Среди учреждений образования с численностью 600 и более учащихся третьей стала Салтыковская гимназия Балашихи, на втором месте — Сергиево-Посадский колледж. Победителем стал Чеховский техникум. Учреждение получило в подарок интерактивный флипчарт.

Лидером среди муниципальных образований в этом году стал городской округ Щелково, второе место разделили ЗАТО Восход и Коломна, третьим стал Рузский округ.

Впервые в этом году объявили номинацию «Освещение вопросов экологической повестки». Председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московский областной думы Владимир Шапкин поблагодарил за активную работу и вручил награды телеканалу «360», газете «Подмосковье сегодня» и РИАМО.

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