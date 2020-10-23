Пять округов Подмосковья стали лидерами по предоставлению отсрочки платежей за аренду имущества

Отсрочки платежей за аренду имущества или земли оформили в 53 округах. Они коснулись 698 договоров. Это отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Сумма отсрочки составила 305,9 миллиона рублей, из которых 92 миллиона отсрочили арендаторы муниципального имущества и земли Наталья Адигамова.

Она добавила, что 198,6 миллиона рублей отсрочили арендаторы государственной неразграниченной земли, а еще 15,3 миллиона — областной недвижимости.

При этом самые большие суммы платежей отсрочили в Орехово-Зуеве, Люберцах, Щелкове, Одинцове, Балашихе, Электростали и Химках.

Отсрочка действует с марта и вплоть до начала октября. Погасить ее можно равными частями в 2021 и 2022 годах.

Арендаторы еще могут подать заявление на 100% отсрочку по их платежам за названный период. Согласно правилам о льготе, до окончания режима повышенной готовности отсрочка по оплате составляла 100%, а после окончания и до 1 октября — 50%.

Подать заявку по отсрочке платежей можно на портале госуслуг.