Подмосковье стало абсолютным лидером России по производству 10 продуктов

Подмосковье занимает первое место по производству сразу 10 продуктов в России. Это хлеб, сыр, йогурты, кисломолочные и кондитерские изделия, мороженое, консервы, пиво, мясо и птица.

Как отметил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов, по этим продуктам Московская область — абсолютный лидер страны.

Однако мы не собираемся останавливаться на достигнутом и планируем только наращивать объемы производства в регионе Георгий Филимонов.

Пр его словам, в условий санкций и ограничений эта задача вышла на первый план.

С начала года в Подмосковье произвели уже свыше 70 тонн кисломолочных продуктов, более 60 тысяч тонн йогуртов, 80 тысяч тонн кондитерских изделий.

В Московской области делают 16% всех сыров России. Каждый второй йогурт и каждая пятая банка мясных консервов России — тоже из Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу увеличить посевные площади на 5%. Цель — нарастить урожай овощей, зерновых и масличных культур.