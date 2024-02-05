Подмосковье 05 февраля 2024, 17:01 Лидер общественного мнения Наталья Ковальчук рассказала жителям Балашихи о развитии нацпроектов пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Лидер общественного мнения Наталья Ковальчук встретилась с жителями жилого комплекса «Центр-2» в Балашихе. Они обсудили изменения, которые произошли благодаря реализации национальных проектов, а также федеральных, региональных и муниципальных программ.

Большая часть программ в 2024 году будет направлена на развитие социальной сферы — образования, культуры, физической культуры и спорта, транспортной и дорожной инфраструктуры, благоустройства.

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«Жителей радует открытие движения электропоездов по МЦД-4 „Апрелевка — Железнодорожный“», — отметила Наталья Ковальчук.

В микрорайоне Ольгино многие ждут строительства большой многопрофильной больницы. В медицинское учреждение планируют закупить современную технику для диагностики и лечения различных заболеваний.

пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Также на встрече обсудили тему специальной военной операции. По поручению президента Владимира Путина в России созданы все условия для поддержки бойцов и их семей.

Комитет семей и воинов Отечества Балашихи предложил установить памятник в округе, посвященный подвигу героев. Он дополнит мемориальный комплекс на Братском кладбище и памятник «Вечная память павшим воинам 1941-1945». Жители поддержали эту инициативу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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