Личный визит или телемедицина. Плановые осмотры врачей в Подмосковье оформят по новым правилам

Госпитализировать станут по нескольким профилям. Среди них кардиология, хирургия, неврология, травматология, наркология и многие другие. Об этом рассказала министр здравоохранения Светлана Стригункова.

Ситуация с коронавирусом стабилизируется — мы постепенно возвращаемся к нормальной работе медицинских организаций. И первым этапом восстанавливаем плановую помощь Светлана Стригункова.

А направление к узкопрофильным специалистам смогут выдать терапевты, педиатры и врачи общей практики.

Для получения консультации надо будет позвонить по номеру 8 (800) 550-50-30 или оформить заявку на посещение через портал госуслуг Подмосковья.

Врач изучит данные и примет решение о выдаче направления на прием или проведении телемедицинской консультации, то есть в формате видеосвязи.

Во всех поликлиниках для пациентов будут действовать новые правила. Вход только в перчатках и масках. На пороге измерят температуру. Интервал между записями — не менее 30 минут, чтобы провести дезинфекцию. Также необходимо соблюдать и социальную дистанцию.