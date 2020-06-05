    05 июня 2020, 12:17

    Личный визит или телемедицина. Плановые осмотры врачей в Подмосковье оформят по новым правилам

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковные больницы возобновят оказание плановой медицинской помощи с 8 июня. Пациенты вновь получат консультацию узкопрофильных врачей в стационарах, не размещавших у себя людей с COVID-19. Все подробности о том, как оформить визит, рассказали в Минздраве.
    Личный визит или телемедицина. Плановые осмотры врачей в Подмосковье оформят по новым правилам

    Госпитализировать станут по нескольким профилям. Среди них кардиология, хирургия, неврология, травматология, наркология и многие другие. Об этом рассказала министр здравоохранения Светлана Стригункова.

    Ситуация с коронавирусом стабилизируется — мы постепенно возвращаемся к нормальной работе медицинских организаций. И первым этапом восстанавливаем плановую помощь

    Светлана Стригункова.

    А направление к узкопрофильным специалистам смогут выдать терапевты, педиатры и врачи общей практики.

    Для получения консультации надо будет позвонить по номеру 8 (800) 550-50-30 или оформить заявку на посещение через портал госуслуг Подмосковья.

    Врач изучит данные и примет решение о выдаче направления на прием или проведении телемедицинской консультации, то есть в формате видеосвязи.

    Во всех поликлиниках для пациентов будут действовать новые правила. Вход только в перчатках и масках. На пороге измерят температуру. Интервал между записями — не менее 30 минут, чтобы провести дезинфекцию. Также необходимо соблюдать и социальную дистанцию.