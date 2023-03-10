Подмосковье 10 марта 2023, 20:11 Личный состав СОБР «Булат» Росгвардии поздравили в Подмосковье

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Торжественное собрание, посвященное 30-летию со дня образования специального отряда быстрого реагирования «Булат» главного управления Росгвардии по Московской области, состоялось 10 марта. Сотрудников и ветеранов СОБР поздравили с праздником.

В мероприятии поучаствовали заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вячеслав Пытков, начальник Главного управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Василий Сонин и другие.

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«В этом подразделении служат специалисты высочайшего класса, готовые в любой обстановке действовать грамотно, эффективно, с полной самоотдачей», — сообщил Пытков.

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В своем поздравлении начальник Главного управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Василий Сонин отметил важность задач, выполняемых отрядом. К поздравлениям присоединились первый командир отряда полковник Анатолий Рябинков и представитель губернатора Московской области и депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев.

Для сотрудников СОБРа выступили Кирилл Скурыба и Варвара Тюрикова. Наиболее отличившихся наградили знаками «За отличие в службе II степени», ценными подарками и благодарностями от губернатора Московской области Андрей Воробьева.

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