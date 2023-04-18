Подмосковье 18 апреля 2023, 16:12 Личный прием жителей прошел в Минжилполитики Подмосковья Пресс-служба МинЖил политики Московской области

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Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова, ее первые заместители Людмила Ращепкина и Иван Синельников ответили на вопросы жителей во время личного приема. Они обработали 20 обращений.

Общение происходило в очном и онлайн-формате. Во время разговора обсудили улучшение жилищных условий, восстановление прав обманутых дольщиков и достройки проблемных объектов. Также людей интересовало переселение из аварийных домов.

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Записаться на прием можно по телефону: 8(498)602-31-13.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности общения с жителями.

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