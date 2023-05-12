Подмосковье 12 мая 2023, 14:31 Личный прием жителей прошел в Минжилполитики Подмосковья пресс-служба МинЖил политики МО

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Минжилполитики Подмосковье провело личный прием 12 мая. На нем жители смогли получить ответы на волнующие вопросы. Многие из них касались прав дольщиков и улучшения жилищных условий.

Прием провели глава министерства Инна Федотова, ее первый заместитель Иван Синельников и замглавы ведомства Ольга Иванникова. С жителями общались очно и дистанционно.

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Участники встречи задавали вопросы о правах дольщиков, улучшении жилищных условий и получении разрешительной документации. Каждый заявитель получил консультацию, а ответственным лицам дали поручения для решения проблем. Их исполнение будут держать на контроле.

Записаться на следующий прием и получить ответ на вопрос желающие могут по телефону 8 (498) 602-31-13.

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