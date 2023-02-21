Подмосковье 21 февраля 2023, 16:15 Личный прием жителей прошел в Министерстве жилищной политики Подмосковья

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Сотрудники Минжилполитики Подмосковья ответили на вопросы жителей на личном приеме. С ними встретились заместители главы министерства Иван Синельников и Людмила Расщепкина.

Желающие смогли задать вопросы лично и дистанционно по телефону. Они спрашивали о получении жилищных сертификатов, переселении из аварийных домов, выдаче градостроительной документации и восстановлении прав дольщиков.

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Всего представители ведомства рассмотрели 13 обращений. Каждому заявителю помогли и дали разъяснения по их проблемам.

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