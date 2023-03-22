Подмосковье 22 марта 2023, 15:42 Личный прием жителей прошел в Министерстве жилищной политики Подмосковья пресс-служба минжил политики мо

Читать 360tv в

Представители Министерства жилищной политики Московской области провели личный прием граждан. Ведомство приняло 19 обращений.

В мероприятии поучаствовали министр жилищной политики Московской области Инна Федотова, ее первый заместитель Людмила Ращепкина и заместитель министра Ольга Иванникова. Они ответили на вопросы жителей в приемной правительства Московской области.

Реклама

Общение происходило как очно, так и онлайн. Во время бесед поднимались разные вопросы, в том числе о восстановлении прав обманутых дольщиков, улучшении жилищных условий, выделении сертификатов на покупку квартир и переселения из аварийных домов.

Реклама

Записаться на следующий личный прием можно по телефону: 8 (498) 602-31-13

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к главам городских округов и подчеркнул, что встречи с жителями должны быть регулярными.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».