Личный кабинет для опекунов заработал в Подмосковье. Теперь документы можно подавать онлайн

Приемные родители из Подмосковья смогут подавать документы в органы опеки, не выходя из дома. Для этого в регионе запустили новый онлайн-сервис. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Сейчас в личном кабинете опекуны могут предоставлять ежегодные отчеты и необходимые документы. Позже список услуг расширится.

«Министерство образования запустило новый сервис для опекунов и приемных родителей — электронный личный кабинет. Если раньше опекуны и приемные родители вынуждены были приносить массу документов в органы опеки, то теперь это можно сделать удаленно в режиме онлайн через компьютер или любой гаджет. Доступ к системе происходит через сайты органов опеки в городских округах», — пояснила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

По словам Каклюгиной, основная функция личного кабинета — заполнение электронной формы ежегодного отчета опекуна о хранении имущества приемного ребенка.

Министр уточнила, что способы упрощения отчетности для опекунов ищут по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Каждый год органы опеки получают более 15 тысяч отчетов. Благодаря новому сервису процедура стала проще.

При использовании личного кабинета после первого заполнения формы все данные автоматически скопируются для следующей подачи документов. Опекуну лишь останется отредактировать сведения, которые изменились за год. Предыдущий вариант предоставления документов сохранится.

В будущем сервис позволит опекунам запрашивать справки, документы, просматривать личное дело ребенка, знакомиться с актами обследования условий его проживания.

Помимо этого, в личном кабинете можно будет записаться на прием в органы опеки, поговорить со специалистом, пройти обучение в школе приемных родителей.

Два детских дома в Раменском округе и Подольске закрыли, потому что все воспитанники нашли семью. В Подмосковье осталось восемь таких учреждений, а пять лет назад их было 44.