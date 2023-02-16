Эксклюзив 16 февраля 2023, 12:05 Личная и честная история. Боец Софринской бригады написал песню о происходящем в зоне СВО Боец Софринской бригады написал песню о происходящем в зоне СВО

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Российские военные продолжают выполнять задачи в рамках спецоперации. Ежедневно мы получаем информацию о ходе ведения боевых действий из сводок Минобороны. Но не знаем, что переживают бойцы. Один из военнослужащих знаменитой Софринской бригады поделился своими чувствами, написав песню о том, что происходит в зоне СВО.

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Военнослужащий с позывным Сына сам написал и музыку и стихи. Ранее он уже исполнял ее для сослуживцев. В начале феврале на встрече с губернатором Подмосковья военные рассказали о талантливом бойце и попросили его сыграть свое произведение. Теперь на песню сняли клип.