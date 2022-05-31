Льготу на вывоз мусора назначили для 420 тысяч пенсионеров Подмосковья

Свыше 420 тысяч пенсионеров Подмосковья получают льготу на вывоз мусора. Это ежемесячная денежная компенсация.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что эту льготу установили по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Размер компенсации составляет от 30 до 100% в зависимости от возраста пенсионера Ирина Каклюгина.

Неработающие и вышедшие на пенсию пенсионеры получают компенсацию размером 30%, жители старше 70 лет — 50%, а те, кто старше 80 лет, — 100%.

«Процесс назначения компенсации за вывоз мусора полностью автоматизирован. Никакой подачи заявления», — подчеркнула Каклюгина.

Это означает, что жители, попадающие в категорию льготников, получают в личный кабинет на «Госуслугах» заявление, а после проверяют личные данные и дают свое согласие.

Ранее стало известно, что компенсацию за капитальный ремонт назначили почти 77 тысячам пенсионеров Подмосковья.