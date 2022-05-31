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    31 мая 2022, 14:20

    Льготу на вывоз мусора назначили для 420 тысяч пенсионеров Подмосковья

    Анастасия Аброськина

    Свыше 420 тысяч пенсионеров Подмосковья получают льготу на вывоз мусора. Это ежемесячная денежная компенсация.

    Льготу на вывоз мусора назначили для 420 тысяч пенсионеров Подмосковья | Изображение 1

    Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что эту льготу установили по поручению губернатора Андрея Воробьева.

    Размер компенсации составляет от 30 до 100% в зависимости от возраста пенсионера

    Ирина Каклюгина.

    Неработающие и вышедшие на пенсию пенсионеры получают компенсацию размером 30%, жители старше 70 лет — 50%, а те, кто старше 80 лет, — 100%.

    «Процесс назначения компенсации за вывоз мусора полностью автоматизирован. Никакой подачи заявления», — подчеркнула Каклюгина.

    Это означает, что жители, попадающие в категорию льготников, получают в личный кабинет на «Госуслугах» заявление, а после проверяют личные данные и дают свое согласие.

    Ранее стало известно, что компенсацию за капитальный ремонт назначили почти 77 тысячам пенсионеров Подмосковья.