Подмосковье 25 августа 2023, 23:23 Льготы на проезд для учащихся начнут действовать на пригородных поездах МТППК в сентябре Минтранс Подмосковья

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С 1 сентября на пригородных поездах МТППК снова начнет действовать льготный проезд для учащихся. Об этом сообщили в Московско-Тверской пассажирской компании.

«В Москве станут на 50% дешевле разовые билеты на обычные поезда, экспрессы „Ласточка“ и абонемент „Ежедневно“ на 30 дней по выбранному маршруту нескоростных поездов. В Московской области станут на 50% дешевле разовые билеты на обычные поезда», — уточнили в Минтрансе региона.

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Льготные проездные билеты для учащихся по тарифам МЦД действуют круглый год. Для получения скидки нужно предъявить социальную карту, студенческий билет или справку с места учебы.

Проездные в зоне Центральная на 30 дней обойдется в 470 рублей с учетом пересадки на метро и МЦК и 715 с наземным транспортом. На 90 дней проездные будут стоить 1340 и 2055 рублей соответственно.

В зоне пригорода проездной на 30 дней с пересадками на метро и МЦД стоит 870 рублей, с добавленным наземным транспортом — 1115 рублей. На 90 дней они будут стоить 2,5 тысячи и 3200 рублей соответственно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на территории МЦД-3 обустроили 20 станций.

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