Льготы и возмещение затрат. Подмосковье сохранит часть мер помощи бизнесу после пандемии

Подмосковье сохранит часть новых мер помощи бизнесу после пандемии. Это позволит ускорить восстановление экономики. Сейчас работу возобновили 80% компаний.

В областном Мининвесте рассказали: предприниматели начали все чаще спрашивать о том, какие меры поддержки продолжат действовать. За последнюю неделю такой вопрос стал одним из самых популярных на горячей линии 0150.

Так, бизнесменам по-прежнему станут возмещать 50% затрат на покупку оборудования для их производства. До пандемии было 30%, отметила министр инвестиций Наталья Егорова.

Останется и сниженная льготная ставка по микрозаймам. До пандемии она была 6,5%, сейчас — 5,5% Наталья Егорова.

Сохранится сокращение страховых взносов с 30% до 15%. Кроме того, сегодня продолжает снижаться ставка за предоставление поручительства по займам. До пандемии она составляла 1%, но уже с июня — 0,5%.

В Мининвесте предпринимателям помогут найти и зарубежных партнеров, окажут услуги по подбору кандидатур и проведению переговоров. Бизнесмены получат поддержку в логистических и таможенных вопросах.

Из-за пандемии 116 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса Московской области получили статус пострадавших. А обо всех основных мерах поддержки мы рассказали в нашем материале.