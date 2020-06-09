    09 июня 2020, 16:04

    Льготы и возмещение затрат. Подмосковье сохранит часть мер помощи бизнесу после пандемии

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковье сохранит часть новых мер помощи бизнесу после пандемии. Это позволит ускорить восстановление экономики. Сейчас работу возобновили 80% компаний.
    Льготы и возмещение затрат. Подмосковье сохранит часть мер помощи бизнесу после пандемии

    В областном Мининвесте рассказали: предприниматели начали все чаще спрашивать о том, какие меры поддержки продолжат действовать. За последнюю неделю такой вопрос стал одним из самых популярных на горячей линии 0150.

    Так, бизнесменам по-прежнему станут возмещать 50% затрат на покупку оборудования для их производства. До пандемии было 30%, отметила министр инвестиций Наталья Егорова.

    Останется и сниженная льготная ставка по микрозаймам. До пандемии она была 6,5%, сейчас — 5,5%

    Наталья Егорова.

    Сохранится сокращение страховых взносов с 30% до 15%. Кроме того, сегодня продолжает снижаться ставка за предоставление поручительства по займам. До пандемии она составляла 1%, но уже с июня — 0,5%.

    В Мининвесте предпринимателям помогут найти и зарубежных партнеров, окажут услуги по подбору кандидатур и проведению переговоров. Бизнесмены получат поддержку в логистических и таможенных вопросах.

    Из-за пандемии 116 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса Московской области получили статус пострадавших. А обо всех основных мерах поддержки мы рассказали в нашем материале.