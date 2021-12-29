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    29 декабря 2021, 16:35

    Льготы и скидки появятся во всех автобусах Подмосковья с 1 января

    Анастасия Аброськина

    Льготы и скидки появятся во всех автобусах Подмосковья с 1 января. Это коснется и коммерческих маршрутов. Оказать такую поддержку поручил губернатор Андрей Воробьев.

    Льготы и скидки появятся во всех автобусах Подмосковья с 1 января | Изображение 1

    Первый заместитель министра транспорта Московской области Анна Кротова подчеркнула, что жители смогут экономить более чем на двух тысячах маршрутах, 700 из них — коммерческие.

    Во всех автобусах и на всех коммерческих маршрутах областных перевозчиков будут предоставлять льготный проезд и скидки пассажирам по карте „Стрелка“

    Анна Кротова.

    Сначала в Московской области опробовали пилотный проект. Его внедрили в августе, и охватил он более 140 коммерческих маршрутов в пяти городских округах.

    Теперь по поручению губернатора предоставление льгот и скидок распространят на все Подмосковье.

    «Жители Московской области ежедневно смогут экономить на проезде или ездить по доступным льготам вне зависимости от того, социальный или коммерческий маршрут», — отметила Кротова.

    По ее словам, проезд в автобусах станет комфортнее более чем для семи миллионов жителей Подмосковья.