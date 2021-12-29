Льготы и скидки появятся во всех автобусах Подмосковья с 1 января. Это коснется и коммерческих маршрутов. Оказать такую поддержку поручил губернатор Андрей Воробьев.

Первый заместитель министра транспорта Московской области Анна Кротова подчеркнула, что жители смогут экономить более чем на двух тысячах маршрутах, 700 из них — коммерческие.

Во всех автобусах и на всех коммерческих маршрутах областных перевозчиков будут предоставлять льготный проезд и скидки пассажирам по карте „Стрелка“ Анна Кротова.

Сначала в Московской области опробовали пилотный проект. Его внедрили в августе, и охватил он более 140 коммерческих маршрутов в пяти городских округах.

Теперь по поручению губернатора предоставление льгот и скидок распространят на все Подмосковье.

«Жители Московской области ежедневно смогут экономить на проезде или ездить по доступным льготам вне зависимости от того, социальный или коммерческий маршрут», — отметила Кротова.

По ее словам, проезд в автобусах станет комфортнее более чем для семи миллионов жителей Подмосковья.