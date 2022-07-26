Льготы и скидки на проезд помогли жителям Подмосковья сэкономить 2 миллиарда рублей

С 1 января 2022 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева на всех областных коммерческих маршрутах действует льготный проезд для отдельных категорий граждан. Эта мера уже помогла сэкономить существенную часть бюджета жителей Подмосковья.

Льготники стали чаще пользоваться автобусами, и количество поездок, совершенных с помощью социальных карт, стало больше почти на 20%.

«С начала запуска льгот и скидок экономия пассажиров составила около двух миллиардов рублей, из них более 1,8 миллиарда сэкономили по социальным картам и еще 187,8 миллиона рублей — по транспортным картам „Стрелка“», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Как отметили в Минтрансе Подмосковья, с января число льготных поездок на автобусах составило 170,5 миллиона. Больше всего жители ездили на следующих коммерческих маршрутах: № 9 «Доможирово — улица Климова — поселок Октября — Доможирово» в Богородском округе (703 тысячи поездок), № 14 «ТЦ „Авиатор“ — Кратовские проходные» в Жуковском (701 тысяча) и № 19 «Доможирово — поселок Октября — улица Климова — Доможирово» в Богородском округе (500 тысяч).

Льготами на проезд в общественном транспорте воспользовались 17,5 миллиона пенсионеров, восемь миллионов ветеранов труда и три миллиона жителей предпенсионного возраста. Чаще всего они ездили до поликлиник, больниц, метро и железнодорожных вокзалов.

Льготы и скидки во всех автобусах подмосковных перевозчиков предоставляются пенсионерам, ветеранам, инвалидам, детям-сиротам, детям-инвалидам до 18 лет, детям из многодетных семей, детям, получающим пенсию по потере кормильца. Проезд доступен на двух тысячах маршрутах.