Льготный проезд в санатории оформили онлайн 10 тысяч жителей Подмосковья

Свыше 10 тысяч жителей Подмосковья воспользовались онлайн-оформлением льготного проезда до санаториев в этом году. На областном портале «Госуслуги» доступны компенсация расходов на дорогу и бесплатная поездка к месту лечения.

Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, это позволяет льготнику оформить выплату или электронный талон на проезд.

Мы стремимся к тому, чтобы получение льгот было удобным и доступным. В начале года на портале упростили функции по возмещению расходов, оформлению бесплатного проезда к месту лечения Максим Рымар.

Компенсацию и талон на бесплатный проезд можно получить при наличии путевки от Министерства социального развития Подмосковья или направления от областного Министерства здравоохранения.

«В 2021 году более четырех тысяч человек компенсировали расходы, а свыше шести тысяч оформили бесплатный проезд», — отметил Рымар.

Срок оказания услуги по обеспечению бесплатным проездом в санаторий и обратно — семь рабочих дней, по компенсации расходов — 10 рабочих дней.

Для получения выплаты необходимо показать в МФЦ региона чеки, подтверждающие оплату проездных билетов.