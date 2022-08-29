Льготный проезд в электричках для школьников и студентов возобновится с 1 сентября

С 1 сентября школьники и студенты вновь смогут пользоваться льготами при проезде в пригородных поездах далее центральной зоны МЦД и на других направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК.

Как уточнили в пресс-службе, школьники и студенты на территории Москвы и Владимирской области имеют право на льготный проезд не только в обычных поездах, но и в экспрессах, в том числе и с предоставлением мест, в Смоленской, Рязанской, Брянской — на поездах 6000 нумерации и экспрессах без предоставления мест. При проезде в Московской, Калужской, Курской, Тульской, Орловской областях льготы предоставляются в электропоездах 6000 нумерации. В Тверской области льгота не предоставляется, отметили в ЦППК.

С правилами льготного проезда можно ознакомиться на сайте ЦППК в разделе «Условия проезда — Льготы».