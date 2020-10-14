Два предприятия Подмосковья получили льготные займы на развитие производства

Еще двум предприятиям из Подмосковья выдали займы на расширение производства. Им предоставили льготу в Фонде развития промышленности региона. Это поможет компаниям, выпускающим лекарства и упаковки.

Такую поддержку получило предприятие «Ингал» из Истры. Оно наладит у себя производство препаратов для терапии грибковых инфекций и лечения приступов ангионевротического отека. Эта компания сможет увеличить свои мощности.

Воскресенскому центру производства упаковки также одобрили льготный заем. Ему предоставили 73,8 миллиона рублей.

Предприятие использует эти средства для закупки современного оборудования. Оно позволит ему увеличить объемы и качество выпускаемой продукции до четырех тысяч тонн в год.

Компания будет производить гибкую промышленную упаковку, полиэтиленовые пакеты различного назначения.

С января по август текущего года займы в фонде получили уже 26 предприятий из Подмосковья. Общая сумма составляет свыше 6,3 миллиарда рублей. Об этом сказала министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

По объему денежных средств, полученных предприятиями одного субъекта России из федерального ФРП в январе–августе 2020 года, Московская область занимает первое место Екатерина Зиновьева.

После подписания всех необходимых документов к этому списку добавятся еще две компании.