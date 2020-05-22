Льготные займы и никаких скрытых комиссий. Как помогают подмосковному бизнесу

Получить их можно в областном Фонде микрофинансирования. Процентная ставка здесь ниже банковской, а скрытых комиссий нет, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Воспользоваться займами могут и начинающие предприниматели Наталья Егорова.

Малому и среднему бизнесу в пострадавших отраслях доступен заем в размере пяти миллионов рублей на три года по средней ставке от 5,5% годовых.

Заявки рассматривают в короткие сроки. Подробности можно узнать по телефону горячей линии 0150.

Правительство Московской области дополнительно выделило фонду 200 миллионов рублей на льготные займы. Вместе с тем из федерального бюджета поступило еще 150 миллионов.

И другие виды поддержки

Наиболее пострадавшими в Подмосковье признаны более 100 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Все они смогут получить субсидию на зарплаты для сотрудников за два месяца — апрель и май. Это 12 130 рублей на человека.

С июня компаниям станет доступной и зарплатная кредитная программа со ставкой 2%. Ее реализуют в крупнейших банках страны. А больше всего работодатели смогут сэкономить, если они сохранят 90% штата.

Кроме того, в Подмосковье компаниям из самых пострадавших отраслей экономики уже одобрили беспроцентные кредиты на 1,5 миллиарда рублей. Суммы пойдут на зарплаты.

Сведения о всех мерах поддержки бизнеса Подмосковья можно найти на инвестиционном портале.