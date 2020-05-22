Льготные займы и никаких скрытых комиссий. Как помогают подмосковному бизнесу
Получить их можно в областном Фонде микрофинансирования. Процентная ставка здесь ниже банковской, а скрытых комиссий нет, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.
Воспользоваться займами могут и начинающие предпринимателиНаталья Егорова.
Малому и среднему бизнесу в пострадавших отраслях доступен заем в размере пяти миллионов рублей на три года по средней ставке от 5,5% годовых.
Заявки рассматривают в короткие сроки. Подробности можно узнать по телефону горячей линии 0150.
Правительство Московской области дополнительно выделило фонду 200 миллионов рублей на льготные займы. Вместе с тем из федерального бюджета поступило еще 150 миллионов.
И другие виды поддержки
Наиболее пострадавшими в Подмосковье признаны более 100 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Все они смогут получить субсидию на зарплаты для сотрудников за два месяца — апрель и май. Это 12 130 рублей на человека.
С июня компаниям станет доступной и зарплатная кредитная программа со ставкой 2%. Ее реализуют в крупнейших банках страны. А больше всего работодатели смогут сэкономить, если они сохранят 90% штата.
Кроме того, в Подмосковье компаниям из самых пострадавших отраслей экономики уже одобрили беспроцентные кредиты на 1,5 миллиарда рублей. Суммы пойдут на зарплаты.
Сведения о всех мерах поддержки бизнеса Подмосковья можно найти на инвестиционном портале.