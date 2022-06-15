Льготные лекарства доставили на дом 668 жителям отдаленных округов Подмосковья

Жители уже 79 отдаленных населенных пунктов Подмосковья получили льготные лекарства на дом. Такая возможность появилась в регионе в январе.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, доставку осуществляют сотрудники аптечной сети «Мособлмедсервис».

В апреле этого года для удобства жителей удаленных территорий запустили проект, когда льготное лекарство доставляется на дом Светлана Стригункова.

По ее словам, лекарствами обеспечили уже 668 пациентов, живущих на отдаленных территориях Московской области.

Доставку организовали на срок, в течение которого местные фельдшерско-акушерские пункты будут проходить процесс лицензирования.

Когда это завершится, пациенты смогут получать лекарства в ФАПах. Это задача, поставленная губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.