Подмосковье 19 декабря 2022, 16:45 Льготную программу выдачи земли за рубль продлили в Подмосковье

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Программа «Земельный участок в аренду за 1 рубль» продолжит работать в Подмосковье и в следующем году. Как стать ее участником и о других подробностях, в студии «360» рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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«Любой предприниматель может заявиться на эту услугу. Она доступна, работает. И поскольку дано поручение о продлении срока действия мер поддержки, земельная услуга [о предоставлении земли за один рубль] будет действовать и в следующем году», — отметила Наталья Адигамова.

Министр пояснила, что принять участие в программе максимально просто — достаточно предложить бизнес-план и рассказать, в чем суть твоей идеи.

«Если твоя идея обдумана, ты можешь ее реализовать, ничего тебя не будет сдерживать, чтобы реализовать твою идею и получить участок», — подчеркнула министр.

Наталья Адигамова добавила, что в регионе для предоставления участков в рамках программы подобрали около трех тысяч гектаров земли на территории всей области. Все участки сделали публичными, а информацию о них разместили на инвестиционном портале Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что экономическое развитие Московской области вышло в плюс по итогам года.