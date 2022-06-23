Льготную ипотеку получили еще 26 фельдшеров и врачей Подмосковья
Еще 26 врачей и фельдшеров получили свидетельства на льготную ипотеку в Подмосковье. До конца года их вручат 300 медицинским работникам.
Подмосковье — единственный в России регион, где работает программа «Социальная ипотека» для педагогов, тренеров, врачей, ученых.
Сертификаты вручили министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк и первый заместитель министра жилищной политики региона Иван Синельников.
В Подмосковье беспрецедентное количество мер социальной поддержки, в том числе это социальная ипотека
Алексей Сапанюк.
С начала года льготную ипотеку получили 38 медицинских работников в Московской области, а за все время действия программы их количество превысило 1,2 тысячи.
Льгота помогает забыть об основной части платежа за жилье. Ее берет на себя правительство региона, а участнику остается выплачивать проценты — несколько тысяч рублей в месяц.
«Далее ежемесячно в течение 10 лет, пока специалисты будут трудиться на благо жителей, правительство компенсирует им сумму основного долга. Таким образом, участник программы выплачивает только проценты по кредиту», — объяснил Иван Синельников.
Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил сертификаты на льготную ипотеку 12 врачам.