Льготную аренду для размещения фандоматов предложили ввести в Подмосковье

Московская областная дума на ближайшем заседании, которое состоится уже 23 июня, будет рассматривать законопроект об особом порядке предоставления в аренду объектов государственной собственности, на которых будут размещаться фандоматы. Фандоматы — это специальные экопункты.

Сообщается, что объекты предлагают передавать собственникам в аренду без проведения торгов. При этом арендная плата будет составлять только один рубль за квадратный метр. С таким сообщением выступил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Благодаря фандоматам каждый из нас может почувствовать себя ответственным потребителем, сдав накопившуюся дома тару. Преимущество экопунктов заключается в том, что сырье можно получить в наиболее чистом и пригодном для переработки виде», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Брынцалов добавил, что благодаря повсеместной установке фандоматов каждый житель Подмосковья сможет принять участие в сохранении экологии, для этого не придется предпринимать особенных усилий. По его словам, такой проект остается очень важным для всего региона, потому что он помогает сформировать и сберечь культуру бережливого потребления ресурсов.

Фандоматы — это автоматы по приему вторичного сырья, они предусматривают вознаграждение для сдающего вторсырье.