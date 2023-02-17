Подмосковье 17 февраля 2023, 15:00 Льготной землей за рубль обеспечили 10 компаний из Подмосковья с начала года

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Еще 10 компаний из Подмосковья стали участниками программы «Земля за рубль». Они получили участки по льготной ставке для развития импортозамещения. Об этом сообщила зампред правительства области — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что суммарный объем заявленных инвестиций в проекты, получившие землю, превысил 5,7 миллиарда рублей. На производствах создадут более 1,1 тысячи рабочих мест.

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«Программа „Земля за рубль“ является одним из самых востребованных инструментов поддержки в Подмосковье. Инвесторы активно вступали в программу в прошлом году и сегодня продолжают получать землю», — подчеркнула она.

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Льготу могут получить инвесторы, развивающие импортозамещение в сферах сельского хозяйства, пищевых продуктов, фармацевтики и других. Зампред правительства региона Анна Кротова добавила, что с начала года по программе выдали 13 участков площадью около тысяч гектаров.

«Всего же для реализации импортозамещающего проекта мы выделили более 250 участков в 38 округах Подмосковья общей площадью свыше 2,1 тысячи гектаров. Процедура получения земли составляет 20 рабочих дней», — отметила она.

Среди проектов, получивших землю — компания «Глобалхимфарм», которая займется выпуском фармацевтической продукции в Долгопрудном, а также Ступинский гофрокомбинат, который будет производить картон, и другие.

Ознакомиться с доступными участками предприниматели могут на инвестиционной карте Подмосковья.

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