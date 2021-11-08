Льготников в автобусах Подмосковья стало на 50% меньше из-за ковид-ограничений
Минтранс: льготников в автобусах Подмосковья стало вдвое меньше 8 ноября
Вдвое меньше льготников стало в автобусах Московской области 8 ноября. Их количество снизилось из-за ковид-ограничений.
С понедельника ограничили проезд для льготников старше 60 лет, еще не прошедших вакцинацию от коронавируса, а также для непривитых жителей с хроническими болезнями.
Общий пассажиропоток 8 ноября в автобусах снизился на 26%
Действие социальных карт в транспорте приостановили для миллиона москвичей и 900 тысяч жителей области.
Вновь воспользоваться ими пассажиры смогут, когда пройдут вакцинацию от коронавируса первым компонентом.
После прививки карта заработает. Сведения о прохождении этой процедуры будут оперативно передавать из областного Минздрава.
В Минтрансе Подмосковья жителям напомнили, что проезд в общественном транспорте региона возможен только в масках.