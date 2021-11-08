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    08 ноября 2021, 15:05

    Льготников в автобусах Подмосковья стало на 50% меньше из-за ковид-ограничений

    Минтранс: льготников в автобусах Подмосковья стало вдвое меньше 8 ноября

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Вдвое меньше льготников стало в автобусах Московской области 8 ноября. Их количество снизилось из-за ковид-ограничений.

    Льготников в автобусах Подмосковья стало на 50% меньше из-за ковид-ограничений | Изображение 1Источник фото: Павел Попов

    С понедельника ограничили проезд для льготников старше 60 лет, еще не прошедших вакцинацию от коронавируса, а также для непривитых жителей с хроническими болезнями.

    Общий пассажиропоток 8 ноября в автобусах снизился на 26%

    Минтранс Подмосковья.

    Действие социальных карт в транспорте приостановили для миллиона москвичей и 900 тысяч жителей области.

    Вновь воспользоваться ими пассажиры смогут, когда пройдут вакцинацию от коронавируса первым компонентом.

    После прививки карта заработает. Сведения о прохождении этой процедуры будут оперативно передавать из областного Минздрава.

    В Минтрансе Подмосковья жителям напомнили, что проезд в общественном транспорте региона возможен только в масках.