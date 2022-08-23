Льготники стали чаще оформлять билеты в мобильном приложении ЦППК

С начала работы функции федеральные льготники почти 13 тысяч раз оформили бесплатные билеты через мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК». Полторы тысячи из них — это билеты на фирменные экспрессы, в которых гарантированно предоставляются места. Сервис становится все популярнее — за последний месяц полученное через него количество билетов стало больше почти в два раза.

Оформить билет через мобильное приложение для федеральных льготников стало возможным в мае текущего года. В июле появилась возможность брать билеты и на экспрессы с местами. Пассажир, который сопровождает инвалида, может тоже оформить бесплатный билет в приложении. Нововведения стали доступны на фоне масштабной программы ЦППК по цифровизации.

Функцией можно воспользоваться на мобильных устройствах, которые базируются на системе Android и iOS. Для этого нужно установить само приложение, а потом выбрать маршрут следования и внести личные данные. Потребуется ФИО, номер паспорта и СНИЛС. Данные социальной карты при этом не требуются. Чтобы предъявить такой билет контролеру, нужен паспорт и документы, которые подтверждают льготу.

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