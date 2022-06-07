Льготникам Подмосковья компенсируют расходы на подключение газа

Льготники Подмосковья смогут компенсировать траты на подключение газа. Заявку можно подать онлайн или очно. Льготы доступны в рамках президентского проекта «Социальная газификация».

Это подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он уточнил, что речь идет об индивидуальных жилых домах.

«Заявку на участие в программе „Социальная газификация“ на льготных условиях можно подать онлайн через личный кабинет на сайте „Мособлгаза“, в офисах социальной газификации или в офисах обслуживания клиентов „Мособлгаза“», — объяснил он.

Заявку, по его словам, рассмотрят в течение 30 дней. Затем специалисты свяжутся с льготником.

Право на льготы есть у семей, которые получают пособие на ребенка, у одиноко проживающих пенсионеров, чей доход не превышает прожиточный минимум, а также у других категорий.

Получить такие меры поддержки смогут собственники индивидуальных жилых домов и те, кто имеет место жительства в индивидуальном жилом доме, подлежащем газификации.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья. Это коснется 300 тысяч жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что регион завершит социальную газификацию в 2022 году.