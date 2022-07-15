Федеральные льготники Подмосковья могут выбрать места в фирменных экспрессах в приложении ЦППК

При оформлении бесплатных билетов федеральные льготники получили возможность выбирать конкретные места в фирменных экспрессах. Новая услуга доступна в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Новая услуга доступна для владельцев мобильных устройств на базе Android и iOS при оформлении билетов на фирменные экспрессы. При этом пассажир, сопровождающий в поездке инвалида первой группы или ребенка-инвалида, также может оформить бесплатный билет в приложении. Во время поездки сопровождающему лицу нужно будет иметь с собой паспорт.

Для оформления проездного документа потребуется выбрать маршрут следования и внести личные данные: фамилию, имя и отчество, номер паспорта и СНИЛС. Данные социальной карты вводить не нужно. Льготнику потребуется взять с собой в поездку паспорт и документ, подтверждающий льготу.

Услуга оформления бесплатных билетов на электрички ЦППК без предоставления места стала доступна для федеральных льготников в конце мая 2022 года. С момента запуска функцией воспользовались более 6100 человек.