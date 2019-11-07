Льготники Подмосковья будут бесплатно ездить в столичном метро

Еще несколько категорий жителей Подмосковья смогут ездить по Москве бесплатно — законопроект сегодня одобрили депутаты Московской областной Думы.

Дети 5-7 лет, опекуны и родители детей-инвалидов, а также женщины и мужчины, достигшие возраста 55 и 60 лет, соответственно, но не вышедшие на заслуженный покой из-за пенсионной реформы, и наоборот — те, кто уже вышел на пенсию, но еще не достиг пенсионного возраста по новому закону, смогут ездить в метро бесплатно. После вступления в силу закона они также смогут ездить на МЦК и МЦД бесплатно. Главное — иметь при себе социальную карту жителя Московской области.

«С запуском новой системы московских диаметров — мы для удобства наших граждан, которым теперь не будет нужно пересаживаться на метро, снова оплачивать — все будет бесплатно. То есть сели на МЦД, пересадка на метро, на монорельс, кольцевую — также будет для этих категорий бесплатно — с 21 ноября закон вступит в силу», — сказал Андрей Голубев, председатель Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики.

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Тарифный калькулятор проезда с учетом МЦД появился на сайте столичного метро. С помощью него можно сравнить — сколько требуется заплатить за проезд по железнодорожным направлениям, и во сколько обойдется поездка после открытия МЦД.

Для этого на сайте метро нужно открыть раздел МЦД и построить маршрут. Программа определит время в пути и стоимость поездки. Так, по МЦД-1 от станции Одинцово до Белорусской проезд обойдется в 45 рублей — это по тарифу «Кошелек» карты «Тройки». Сейчас за такой путь нужно отдать 69 рублей.

С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для более чем 3,5 миллиона жителей региона. Первые два маршрута улучшат транспортную доступность 45 районов Москвы и шести городов Подмосковья. Поезда будут курсировать каждые пять-шесть минут в часы пик. МЦД станет работать по графику метро с 5:30 утра до 1:00 ночи.

Первую очередь МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск — запустят уже через две недели — 21 ноября.