Льготникам Подмосковья продлили право бесплатного проезда в столичном транспорте

Льготники Московской области смогут до конца 2023 года бесплатного ездить на общественном транспорте в Москве. Соглашение подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр столицы Сергей Собянин.

Документ был размещен на сайте мэра Москвы.

Жители смогут бесплатно пользоваться наземным транспортом Москвы и области, метро, Московской железной дорогой (МЖД), а также монорельсовой дорогой.

Воспользоваться услугой можно с помощью карты жителя Подмосковья.

Такая льгота распространяется на участников ВОВ и тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, участников обороны Москвы, инвалидов I, II, III группы и боевых действий, пенсионеров в возрасте 60 лет и старше, а также на детей-инвалидов, детей из многодетных семей и сирот.

Свыше 800 льготников из Подмосковья воспользовались своим электронным талоном для бесплатного проезда в санатории Крыма. Он действует на путь туда и обратно. Эту услугу можно получить на портале государственных услуг Подмосковья, а оформить бесплатный проезд можно в кассах поездов дальнего следования.