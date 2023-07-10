Подмосковье 10 июля 2023, 09:52 Льготникам напомнили о новом порядке оформления компенсаций за ЖКУ в Подмосковье Мособлкомцен

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Комитет по ценам и тарифам Подмосковья напомнил о том, что с 1 июля введен единый порядок оформления компенсаций на оплату ЖКУ. Теперь льготникам не нужно прикладывать к заявлению копии подтверждающих документов.

Подать заявление можно через портал госуслуг или в МФЦ. Обращение рассмотрят в течение 10 рабочих дней.

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Право на компенсацию имеют инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, участники войны, Герои СССР и России, ветераны боевых действий и другие категории жителей. Ключевым условием предоставления компенсации является отсутствие задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Сейчас услугу в Подмосковье получают около двух миллионов человек, и ежегодно это количество увеличивается на 60 тысяч. Получить социальную поддержку могут и те, кто не являются льготниками. Семьи, которые отдают на оплату ЖКУ более 22% от своих доходов, вправе рассчитывать на поддержку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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